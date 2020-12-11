Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха похвасталась роскошным отдыхом на море, пока в Украине бушует зима

Как сообщает Politeka.net, певица отправилась провести отпуск в Дубае и поделилась новыми фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Вика отправилась на пляж в разноцветном миниатюрном купальнике и розовом набедренном платочке - в таком образе стройная фигура девушка видна во всей красе.

Исполнительница нашла на берегу новых друзей в лице чаек. На снимках она порезвилась с птицами, которые не боясь к ней подлетали на расстояние вытянутой руки. После таких развлечений Виктория и сама задумалась о том, чтобы стать чайкой.

"Еще один интересный день вступил в свои права! Стоит только кинуть в небо кусочек хлебушка, чайки сразу подлетают и ловят его прямо на лету! Большинство чаек не стремится узнать о полете ничего кроме самого необходимого: как долететь от берега до пищи и вернуться назад", - поделилась певица в описании. – "Для большинства чаек главное – еда, а не полет. Полеты – это, конечно, очень хорошо, но одними полетами сыт не будешь. А если бы вы были чайкой, то что выбрали бы в первую очередь?".

В комментариях пользователи сети восхитились внешним видом артистки:

"Шикарные фото и ты куколка. Вика - королева пляжа"; "Афродита"; "Вот это фотки!!!; "Бесподобные фотографии 😍🙏🏻Любовалась вами ❤️☺️"; "красотунечка . Даже чайки возле прекрасного человека. И не хотят отходить"; "На втором фото - чайка пытается тебя унести 🤣😂😂"; "Фото заряженные позитивом 😍"; "О боже, какая вы красивая"; "Викусь,Вы здесь настолько настоящая и искренняя(впрочем как и всегда),что светитесь!Оставайтесь таким же радужным человечком всегда!!!".

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