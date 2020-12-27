"Пусть так каждое утро"

Солистка из "НеАнгелов" Виктория Смеюха ослепила нежным образом на новом фото

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, похваставшись идеальным утром на отдыхе в Буковеле.

Брюнетка показала с близкого ракурса аппетитное декольте, немного распахнув черно-белый халатик. От вида ничем неприкрытых загорелых прелестей красотки бросает в дрожь.

Вика зажмурила глаза от удовольствия и улыбнулась, продемонстрировав букетик фиолетовых ирисов, - на ее лице читается блаженство.

"Вот так началось мое утро сегодня. 🥰 Чтобы женщина расцвела, достаточно подарить букет, и она будет летать ⛷ ощущая полноту жизни.💜", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, засыпав Вику комплиментами:

"Идеально😍"

"Очень романтично 🌼"

"А букет какой же весенний💜И ты прям такая милая и хорошенькая....🌟😘"

"Ухтышка😍"

"Вы такая светлая и лучезарная, как ваше утро в цветах!"

"Вика ну ты на все 💯 как всегда нереально красивая девушка, с наступающим новым годом тебя🔥🌲🥂"

"Пусть так каждое утро и начинается всегда!!!"

Ранее мы сообщали, Смеюха обескуражила кадрами со своего отдыха в Дубае. Девушка устроила необычную фотосессию в пустыне.

Так, солистка "НеАнгелов" позировала в белом длинном платье с оригинальным принтом, держа на руке хищную птицу.

"Символ Эмиратов на моей руке, хищник, который может стать помощником в охоте, а может просто превратиться в зверя, от которого придется защищаться", - сообщила в подписи певица.

"Афродита", "Вика, разве можно быть такой красивой?! Ещё шейх какой украдёт?!))", "Вы очень храбрая девушка", - отреагировали фанаты.

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