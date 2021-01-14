Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха раскрыла секрет счастливых отношений с молодым человеком

Как пишет Politeka.net, звезда выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлена в Дубае неподалеку от морского пляжа. Девушка надела полосатую белую футболку и черные штаны, а ремешок на поясе подчеркнул ее стройную талию.

На снимке Виктория взяла любимого мужчину за руку и повела покупать подарок, пока тот снимал ее на камеру. На заднем плане можно заметить многолюдный пляж и знаменитое колесо обозрения.

"Мне нравится, когда все происходит именно так. Когда близкий человек может быть рядом – подбадривать перед выступлением, сделать горячий чай и помассировать плечи после концерта. Когда, проснувшись, первым делом я вижу теплый взгляд, и уже после – фантастический обзор курорта из окон своего номера", - поделилась певица в описании. - "Когда, в конце концов, есть, кого попросить купить тебе воздушный шарик в виде Губки Боба (видите, вдалеке, ждет меня?) 😉 И да, сейчас я как никогда понимаю, что намного важнее смотреть в одном направлении, а не друг на друга. А вы как считаете?".

Пользователи соцсети ответили артистке в комментариях под фото:

"Это классно!🔥"; "Как же я тебя поддерживаю и понимаю!"; "Без вариантов. Согласен на все 💯"; "Однозначно в одном направлении-в одну сторону".

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