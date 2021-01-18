Популярная украинская певица Тина Кароль сразила поклонников наповал, продемонстрировав фигуру в платье с откровенными вырезами

Новым коротким видео звезда поделилась в своих Сториз, а ее поклонники разместили кадры на одной из фан-страниц в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, Кароль решила показать поближе, как выглядит ее фигура в одном из сценических нарядов. Не так давно певица привлекла к себе внимание появлением в роскошном черном платье с открытым животом и декольте, больше похожим на лиф от купальника.

На новом видео Кароль показывает себя в гримерке именно в этом наряде. Артистка снимает себя на телефон в зеркале, поворачиваясь в разные стороны и рассматривая свою фигуру. Она кокетливо приподнимает ногу, демонстрируя еще и глубокий вырез на юбке.

Поклонники звезды не смогли не обсудить эти кадры, тут же окрестив Кароль «горячей штучкой» в подписи к видео. Многих заинтересовало, к чему певица опубликовала эти кадры.

«а тут не просто ШТУЧКА А ЦЕЛЫЙ ОГОНЬ ПОЖАР ТИНА Е-МАЕ», «Интересно, Тина участвует в каком то новом шоу?», «Зайка что то задумала», «Я горю! Самая обалденная», «Это пожар елки-палки», «Женщина – Огонь», «Стройняшка», - пишут люди.

Напомним, Кароль, Могилевская, Ризатдинова и другие одинокие красотки стали кандидатками для "Холостячки 2": "Самой главной будет...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль забыла о приличиях, публично соблазнив молоденького танцора: "Что за поза сейчас была?".

Также Politeka писала, что Тина Кароль показала топ супероткровенных образов с черными платьями: "Декольте - это главное".