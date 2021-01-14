Видеоработа молдавского певца и бывшего тренера шоу "Голос країни" с украинской певицей покорила Сеть

На официальной странице шоу "Голос країни" в Instagram разместили фрагмент видеоклипа на песню "Все пробачати" экс-тренера шоу Дана Балана и победительницы проекта Оксаны Мухи, передает Politeka.net.

"Dan Balan в финале 9 сезона #голоскраїни представил украиноязычный дуэт с жемчужиной украинской музыки Оксаной Мухой под названием #ВСЕПРОБАЧАТИ! За 5 дней видео набрало более 10 миллионов просмотров и было трендом в YouTube долгое время. В конце этого года одна из топовых радиостанций внесла трек в чарт самых популярных песен года, разместив его на третьем месте", — похвастались под видео.

Украинцы оставили множество восторженных комментариев, но многие сожалеют, что Балана не будет в новом сезоне "Голоса країни", и его "союз" с Тиной Кароль окончен.

"Лучший тренер голоса країни 👏; О Дан, мы уж думали не увидим 😂; Мне все нравится, только Оксана переиграла, сорри🥴; Наш магический Даник,как же тебя не хватает 😢; Дана теперь будет очень не хватать (; Очень душевная песня и клип )👏😻; Эээх,как жаль ,что его не будет в 11 сезоне😭😭Дан+Тина= сезон удался! А так даже и не очень жду новый «Голос»; Нереально талантливый!", — пишут в комментариях поклонники Дана Балана.

Напомним, неожиданное объединение Нади Дорофеевой с Даном Баланом всколыхнуло Сеть.

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