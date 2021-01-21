Популярная певица Тина Кароль приняла неожиданное решение во время подготовки к прослушиваниям на шоу "Голос країни"

Как сообщает Politeka.net, она стала одним из звездных тренеров 11 сезона вокального проекта, который озаглавили "Перезагрузка". На официальной странице канала "1+1" раскрыли неизвестные подробности о необычном образе, который артистка выбрала для первого этапа шоу.

"Тина Кароль выбрала платье цвета спелой сливы из эко-кожи от украинского дизайнера бренда «The COAT» Кати Сильченко. Стилисты подчеркивают, что наряд сочетает ретростиль и "образ нулевых", - отмечается в сообщении. - "Интересно, что на одной из примерок образа Тина сняла серьги из ушей, застегнула их на бедрах и сказала: «Это будет так!".

Пользователи соцсети оценили наряд Тины Кароль в комментариях, некоторые предположили, что ей будет не так интересно судить без Дана Баланна:

"Все тренера Супер. Хороший состав. У Тины печальные глаза"; "Потому что Дана нет"; "Тина невероятно красива ❤️"; "Тина Кароль - просто звезда, она должна выиграть в 11 сезоне"; "Тина как солнце ☀️ Она прекрасна в жюри конкурса!"; "Извините, но какой стилист одевает Тину? Это безвкусица, цвет спелой сливи, похоже на другое, и эта кожа не для Тины, очень резкий переход от атласа к коже, люблю творчество Тиночка но наряды это"; "Тина - икона"; "Мне нравятся все тренеры и они выглядят ярко".

Первый выпуск шоу "Голос країни. Перезавантаження" покажут в эфире 24 января на телеканале "1+1". Помимо Тины Кароль в тренерских креслах оказались Дмитрий Монатик, Надя Дорофеева и Олег Винник.

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