Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, не проведешь. Шоу "Маска" раскрыло у артиста новый талант

Во время последнего эфира была сорвана маска с киберпанка Буйвола. И только один из пяти звездных детективов на проекте угадал, кто же именно скрывался за этим могучим образом, пишет "Сегодня".

Данилко проявил смекалку: "Человек, который спрятался в образе Дракона, несколько имитировал манеру Олега Винника, чтобы нас сбить. Когда вышел Буйвол, я подумал, что звезда под этой маской могла родиться в год быка, а это и мой год тоже. Тогда и понял, где настоящий Винник. Интонации были очень для меня узнаваемы, потому что я хорошо его знаю", – поделился Андрей.

В это же время коллеги Сердючки немного растерялись. Оля Полякова отметила, что под маской Буйвола может скрываться Позитив, однако Настя Каменских отвергла эту версию. Вместо этого она предположила, что это может быть продюсер Вадим Лисица. DZIDZIO же был убежден, что в этом образе замаскировался Потап.

Позднее Винник поделился с публикой впечатлениями. Артист очень сильно переживал, изменив максимально голос во время выступления, - чтобы его подольше не могли узнать.

На этом испытания не закончились: нахождение в костюме Буйвола стало настоящей проверкой на прочность. Винник в шутку сравнил ощущения с тем, будто "находишься в животе кашалота". Несмотря на то, что на нем не осталось ни одного сухого места, Олег все же оказался доволен столь необычным опытом.

Напомним, что Данилко сорвался на шоу "Маска", стучал кулаками по столу: "Андрей Михайлович, не делайте этого!".

Как сообщала Politeka, Данилко, Полякова и Каменских поспорили на "Маске" из-за рыжей кокетки: "Это кто такая проститутка?".