Загадочная участница заинтриговала детективов шоу "Маска" своими любовными похождениями

Как сообщает Politeka.net, в первом выпуске нового проекта появилась певица, замаскированная под Лисицу. Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и Михаил Фома (DZIDZIO) принялись оживленно спорить, кто же может быть под звериной маской, благо, сам персонаж оставил им немало подсказок.

"Мужчин было немало: певец, известный режиссер, два комика были также, один в "Ютубе" миллионер и профессиональный танцор", - заявила участница. - "Всем хвостом я помахала, для чего еще лисице хвост".

Это признание натолкнуло звездных детективов на первые догадки. Оля Полякова даже пошутила: "Это кто такая проститутка?". Среди вариантов они назвали Ирину Билык, Анну Седокову и Светлану Тарабарову. А после того, как Лиса выступила с песней Гвен Стефани под названием "Hollaback Girl", Настя Каменских уверенно заявила, что она не профессиональная певица, хотя и сделала все красиво. "Если это какая-то молодая, я не угадаю в жизни", - отметил Андрей Данилко.

DZIDZIO же обратил внимание, что в отличие от опытных певцов, Лиса постоянно смещала руку с микрофоном, хотя Полякова списала это на громоздкий костюм. Несмотря на все любопытство детективов и зрителей, личность участницы создатели шоу раскроют только в самом финале.

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