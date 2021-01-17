В первом выпуске шоу "Маска" проект покинул участник в костюме Буйвола

Буйвол заявил, что хочет снять маску, чтобы открыть свою настоящую личность. Оказывается, что под костюмом скрывался пятый судья проекта.

Как сообщает Politeka.net, в сети образ персонажа вызвал настоящие споры, пользователи сети начали угадывать, кто же скрывается под маской Буйвола.

Некоторые пользователи сети заявили, что это мог быть рэпер Потап. Другие же были уверенны, что под маской скрывается певец Олег Винник.

Многим также не понравилось, что снятие маски перенесли на другой эфир, за это они раскритиковали Буйвола и само шоу.

"Потап под маской Буйвола", "Олег Винник", "Буйвол - Потап або Винник", "Почему снятие маски перенесли на следующие выходные? Вот это вообще не понравилось.Так будет каждый выпуск?", "Еще бы сказали через месяц узнаете... интерес пропадает, маски должны сниматься каждую неделю", "С этой маской уже давно нет никакой интриги. Буйвол - Однозначно Винник".

Напомним, что 16 января в 21:00 состоялась долгожданная премьера детективного шоу "Маска" на канале "Украина". В эфире ​​зрители познакомились с первой восьмеркой участников, среди которых панк-рокер Сом, романтический Дракон, кокетливая Лисица, зажигательная Коза, трогательное Жабеня, кибер-панк Буйвол, соблазнительная Роза и яркое Солнце.

А звездные детективы проекта – Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

Напомним, Каменских на Мальдивах забыла про стыд, показывая формы в расстегнутом платье.

А еще Politeka писала, что Настя Каменских столкнулась под водой с огромной акулой, невероятные кадры.

Также Politeka сообщала, что Каменских в узких шортиках показала, как тренируется на Мальдивах.