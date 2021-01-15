Певица Настя Каменских обескуражила дикими развлечениями в мальдивском раю
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала все свое бесстрашие.
Так, Настя засняла, как ныряет в океан. Под водой ей пришлось чуть ли не лицом у лицу столкнуться с грозным хищником - акулой. Певица засняла, как та плавала неподалеку - примечательно, что рука Каменских не только не дрогнула, но, более того, артистка даже немного проследовала за рыбиной.
Кроме того, в фотоприцел певицы попалась также большая черепаха. Животное удирало от снимающей Насти, но та, видимо, настолько сувлеклась диковинным зрелищем, что не хотела отставать.
Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"
Кошевой из "Квартал 95" обратился к дочери, которая страдает от травли в школе: "Дальше только..."
Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"
Дантес взъелся на Надю Дорофееву из-за денег, подробности конфликта: "Ты что, о**енела вообще!"
Звезду "Папиных дочек" нашли мертвым в собственном авто: первые подробности трагедии
Отметим, в мальдивских водах водятся три основных вида акул: тигровые, лонгиманусы и молотоголовые. Они считаются опасными, но предпочитают держаться подальше от берега и людей. Дайверам попадаются мелкие рифовые виды, но их размеры – всего около метра.