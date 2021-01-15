Певица Настя Каменских обескуражила дикими развлечениями в мальдивском раю

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала все свое бесстрашие.

Так, Настя засняла, как ныряет в океан. Под водой ей пришлось чуть ли не лицом у лицу столкнуться с грозным хищником - акулой. Певица засняла, как та плавала неподалеку - примечательно, что рука Каменских не только не дрогнула, но, более того, артистка даже немного проследовала за рыбиной.

Кроме того, в фотоприцел певицы попалась также большая черепаха. Животное удирало от снимающей Насти, но та, видимо, настолько сувлеклась диковинным зрелищем, что не хотела отставать.

Отметим, в мальдивских водах водятся три основных вида акул: тигровые, лонгиманусы и молотоголовые. Они считаются опасными, но предпочитают держаться подальше от берега и людей. Дайверам попадаются мелкие рифовые виды, но их размеры – всего около метра.