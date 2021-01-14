Украинская певица Настя Каменских, отдыхающая на Мальдивах, решила заняться спортом после критики в сети

Так, сейчас Каменских отдыхает на Мальдивах и активно проводит время с мужем, любуясь окрестностями. Под последними кадрами пользователи Инстаграм начали замечать, что звезда якобы поправилась, поэтому артистка недавно выложила в Стори яркие фото перед тренировками.

На фото Каменских позировала в спортивном костюме своего дизайна – черных велосипедках и коротком топе. Отметим, чтобы быть в форме, певица питается 5-6 раз в день маленькими порциями в одно и то же время. Она утверждает, что благодаря такому режиму она перестала бороться с непреходящим чувством голода.

Также артистка пьет много воды и часто увлажняет кожу. Ранее Каменских заявила, что без спорта не могла бы сбросить 20 килограмм, особенно благодарность должна достаться ее тренеру, который не только наставлял звезду, когда Настя впадала в отчаяние.

Во время каждого отпуска Настя демонстрирует фигуру в бикини с высокой посадкой, крутит ягодицами на камеру и без смущения раздевается, снимая даже белье. Это становится причиной недовольства в сети. Этот раз не стал исключением.

Позируя в провокативной позе, Каменских подчеркнула талию и вызвала споры в сети:

«Может лучше ребёнка завести? 🤔 Скучно вам...; Натянутые трусы по самое не хочу, для полных девушек, быстрый способ сделать бедра визуально стройными. Вот и всё. Поэтому и натягивает; 😊Настя,может хватит свои трусы всем показывать! Пора о детях подумать? А в творчестве что нового?; Далеко не худышка, сколько можно показывать свои телеса ,уже все забыли, что поете ...».

Напомним, Каменских раскрепощенно покрутила формами в черном бикини: "Опять поправилась или беременна?"

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