На шоу «Маска» представили нового персонажа, которого не было ни в одной адаптации шоу

Как пишет Politeka.net, нового героя показали на официальной странице проекта в Инстаграм. Ним стал украинский буряк. Костюм получился невероятно ярким и аутентичным.

«Вуйко Буряк - это добрый хозяин с большим хозяйством, горячей удачей и молодым сердцем! Его казацкие усы и оселедец дают ему ощущение первого парня на деревне», - подписали в анонсе.

В комментариях стали восхищаться костюмом и гадать, кто же может скрываться под ним.

«Я хочу знать кто буряк», «Топ герой», «Супер-круто», «Мне кажется что это буряк», «Ну как же круто», «Теперь мой один из любимых масок», «Буряк намбер Ван», «Ой-ой-ой, хозяин!», «В анонсе я там услышал Меловина», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что шоу «Макска», которое стартовало 16 января, стало невероятно популярным в Украине. Оно готовилось в строжайшей секретности, поэтому до сих пор неизвестны все маски, которые будут принимать участие в шоу.

В первом выпуске украинцы познакомились с Солнцем, Розой, Жабкой, Буйволом, Лисичкой, Драконом, Козой и Сомом. Во втором эфире зрители увидят Павлина, Льва, Циклопа, Мольфара и других персонажей.

Напомним, что Буйвол из шоу «Маска» вызвал недовольство у украинцев, "вот вообще не понравилось, что...".

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