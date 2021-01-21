Український продюсер Андрій Данилко здивував емоційною поведінкою на шоу "Маска"
Як повідомляє Politeka.net, нова програма, в якій зіркові детективи повинні вгадувати співаків, прихованих під незвичайними костюмами, вже вийшла в ефір.
Глядачі та учасники шоу познайомилися з першими персонажами. Так, у першому ефірі виступили персонажі в костюмах Буйвола, Лисиці, Кози, Троянди, Жабеня, Сома, Сонця і Дракона.
І хоча ще не відомо, хто переховувався під цими масками, глядачів вже заінтригували новою партією вражаючих костюмів. Нових персонажів представлять в наступному випуску.
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А поки на сторінці телеканалу «Україна» в "Instagram" показали анонс, в який зібрали найяскравіші моменти.
Пристрасті на проекті розпалюються. Так, видно, що Андрія Данилка буквально вивів з себе персонаж в костюмі буряка.
"Я хочу знати, хто Буряк!» - кричить зірковий детектив, схопившись з місця і стукаючи кулаком по столу.
Така реакція Данилка, схоже, здивувала навіть інших детективів шоу.
"Андрій Михайлович не вдартеся, не робіть цього», - відреагував на сплеск емоцій Данилка Dzidzio.
Нагадаємо, Андрій Данилко в шоу "Маска" зізнався, що одружений і розкрив свою обраницю: "я по п'яні можу..."
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