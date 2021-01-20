Украинский продюсер Андрей Данилко удивил признанием после слов таинственной участницы шоу "Маска"

Как сообщает Politeka.net, в эфир вышел первый выпуск новой программы на телеканале "Украина", где звездные детективы должны угадывать певцов, скрытых под костюмами. Так на сцену "Маски" вышла девушка в костюме розы, которые исполнила хит группы "ВИА Гра" под названием "Бриллианты". Выпуск появился в Youtube.

После выступления ведущий Владимир Остапчук поинтересовался у артистки, есть ли у нее возлюбленный. В ответ Роза обратилась к членам жюри и заявила:

"Мое сердце принадлежит именно вам. Ведь когда-то один из почтенных наших детективов мне пообещал руку и сердце. Но отдал его другой женщине".

Оля Полякова тут же предположила, что сердцеедом может быть Андрей Данилко, возможно, такие отношения разыгрались между продюсером и певицей в фильме или музыкальной постановке. Детектив тут же засмущался и отмахнулся от такого варианта.

"Нет! Я женат на сцене, поэтому не нужно... Нет, ну я по пьяни могу наобещать чего угодно", - отметил Андрей Данилко и тут же "перевел стрелки" на своего коллегу Михаила Хому, который выступает под псевдонимом DZIDZIO. В итоге девушка ушла, а тайна звездных отношений так и осталась нераскрытой.

Оля Полякова напоследок обратила внимание, что участница похожа фигурой на актрису Анну Саливанчук, с которой вместе играла в одном фильме. Личность певицы будет раскрыта лишь в следующем выпуске "Маски", который покажут в ближайшую субботу.

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