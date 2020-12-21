Сеть всколыхнули снимки девушки, называющей себя дочерью артистки Верки Сердючки (Андрея Данилко)

Как передает Politeka.net, "наследница" эпатажной украинской звезды удивила трогательными постами в своем микроблоге в Инстаграм

Так, девушка, подписанная, как Джоланта Сердючка, тепло поздравила "родительницу" с днем рождения, которое было 2 октября.

"Моя любимая мама еще сто лет! Ты самая милая и красивая звезда с неба в мире! Мой ангел! С днем рождения 🎂🎁🎉👑! очень тебя люблю, ваша дочь @j_serduchka! 🎀!", - говорится в сообщении.

Также Джоланта не обошла стороной и свою "бабушку" - маму Верки Сердючки, актрису Инну Белоконь.

"С Днем рожденья!!!! 1000! 🍰🌽🥂🍾🍼💯", - поздравляла ранее девушка "родственницу".

Кроме того, девушка встала на защиту Андрея Данилко, когда в Сети на него накинулись, называя аферистом.

"Ерунда, снова глупости, не читайте!!!", - эмоционально обратилась к пользователям "дочка" Сердючки.

О себе девушка пишет немного, но фотографиями делится активно. Из ее публикаций также можно понять, что она живет в Польше.

Ранее мы сообщали, на странице "Зіркового шляху" в Инстаграм опубликовано яркое фото, на котором Верка Сердючка запечатлена рядом с «мамой» Инной Белоконь и балетом, с которым выступают вместе. При этом Сердючка сияла в фирменном серебристом наряде со звездой на голове. А вот мама нарядилась довольно скромно. Она надела черное платье длиной до колен, а поверх него серую кофточку. Также на ней белые колготы и платок.

Напомним, что Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко: "Куда Сердючка смотрит?".

Также Politeka писала, что Андрея Данилко поймали на разглядывании выдающихся форм Поляковой: "Оленька, вы просто...".