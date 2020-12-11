Украинского продюсера Андрея Данилка застукали, когда он любовался формами помолодевшей певицы Оли Поляковой

Как передает Politeka.net, артистка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" несколько снимков со съемок шоу "Маска" на телеканале "Украина", где сидит в кресле жюри. В очередном выпуске Ольга появилась в коротком золотистом платье и элегантной прическе с "бигуди" на макушке.

На одном из снимков исполнительница запечатлена на своем рабочем месте. Она оперлась руками о судейский стол и оттопырила пятую точку, позволив любоваться своей фигурой и стройными ногами.

Внимательные пользователи заметили сбоку Андрея Данилко, который склонился в своем кресле и посмотрел прямо в направлении ягодиц Оли Поляковой. Кадр вызвал бурное обсуждение в комментариях:

"Лол сзади Данилко, что ли ?? Там прям у него вид, как для мемчика)))"; "Куда Сердючка на 5 фото смотрит? 🤔"; "о, Андрей Михайлович в кадре"; "Что там Данилко углядел???))"; "На последней мужик смотрит в Нарнию 😂"; "Все великолепны, но последняя просто фурор, особенно мужчина, который пытается залезть под юбку 😂"; "Оленька, вы просто богиня, вам очень идет этот образ"; "Здесь моложе чем на сцене ❤️"; "Особенно последняя фотка это лицо"; "Бомба, секс бомба, мина медленного действия, оружие масового поражения! Я убит наповал, стоит ... белый флаг, Я сдаюсь!"; "Выглядишь прекрасно, но интересно, что на пятом фото хочет сделать Андрей🤔😂".

Напомним, Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко, кадры страсти: "Красавчик мой!"

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко впервые за долгое время появился на публике в компании Поляковой и Каменских: "Прям еще один Х-Фактор".

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