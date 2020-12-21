Украинские звезды зажгли в центре Киева

Як передает Politeka.net, соответствующие фото появились на странице «Зіркового шляху» в Инстаграм.

Так, на одном из фото, которые появились в «Сторис» Верка Сердючка запечатлена рядом с «мамой» Инной Белоконь и балетом, с которым выступают вместе. При этом Сердючка сияет в фирменном серебристом наряде со звездой на голове. А вот мама нарядилась довольно скромно. Она надела черное платье длиной до колен, а поверх него серую кофточку. Также на ней белые колготы и платок.

На другом фото запечатлен рэпер Алексей Поптапенко (Потап). Он позирует в куртке и кепке с логотипом группы Mozgi.

До этого мы рассказывали, что украинский музыкант Андрей Данилко светился от счастья рядом с певицей Тиной Кароль.

В сети обнародовали архивный снимок, на котором Тина в откровенном платье с очень глубоким декольте тесно прижалась к артисту. Красотка широко улыбалась и смотрела в кадр. Серьезный Данилко тоже расцвел рядом с пышногрудой красавицей. Видно было, что ему приятно внимание певицы.

Напомним, что Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко: "Куда Сердючка смотрит?".

Как сообщала Politeka, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео: "У меня есть муж!".

Также Politeka писала, что Андрея Данилко поймали на разглядывании выдающихся форм Поляковой: "Оленька, вы просто...".