Украинский музыкант Андрей Данилко не сдержал эмоций рядом с красавицей Настей Каменских

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм вспомнили пикантный момент, который произошел между парочкой. Как известно, Настя и Андрей были судьями шоу «Х-фактор» вместе с Олей Поляковой и Игорем Кондратюком.

На одном из эфиров Настя вернулась в судейское кресло, где ее с радостью встретили коллеги. Она обнялась и поцеловалась с Поляковой и Кондратюком, но когда подошла к Данилко произошел казус. Настя обняла музыканта, а он в этот момент распустил руки, ущипнув звезду за пятую точку.

«Что ты делаешь, у меня есть муж», - возмутилась Настя, которая, впрочем, не выглядела злой или обиженной.

«Ну что ему жалко что ли», - отшутился Данилко.

В комментариях стали обсуждать архивное видео.

«Ахахаха, жду этого в Маске», «Андрей, руки прочь, от "достояния нации"!! И не злите Алексея, а то лишимся под горячую руку еще и победителя "Евровидения"(знаю, что было 2 место)», - пишут люди.

Отметим, что Андрей Данилко и Настя Каменских вновь станут коллегами по судейскому креслу на шоу «Маскарад». К ним также присоединится Оля Полякова, Олег Винник и певец DZIDZIO.

Напомним, что Андрея Данилко поймали на разглядывании выдающихся форм Поляковой: "Оленька, вы просто...".

Как сообщала Politeka, Потап изменился в браке с Настей Каменских, красноречивое фото: "Превращается в личного клоуна".

Также Politeka писала, что эффектная Каменских покорила фигурой в кожаном платье, показав все достоинства: «Как всегда на высоте».