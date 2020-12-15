Настя Каменських показала, як займається спортом зі своїм чоловіком Олексієм Потапенко (Потапом)

Як повідомляє Politeka.net, фото з'явилося на одній зі сторінок в Instagram.

Каменських зображена поруч з чоловіком під час ранкової пробіжки. Для занять співачка одягла чорну куртку і білу шапку. Її чоловік одягнувся більш яскраво, на ньому фіолетова шапка, салатова курточка, Жовті рукавички і червоні кросівки.

Потап до того ж зображений у стрибку. Співак останнім часом схуд і може похвалитися відмінною формою.

На опублікованому фото Каменських просто сяє від щастя. Мабуть, заняття спортом на свіжому повітрі, та ще й поруч з коханою людиною, дійсно наповнюють енергією.

Уважні користувачі Мережі також помітили, що Потап тримає в руці поводок.

"Прив'язала щоб не полетів", - пожартували з цього приводу.

Але не всі оцінили веселе фото.

"Потап перетворюється на особистого клоуна Насті. Шкода. Такий був епотажний чоловік. Настя очнись, чоловік повинен бути чоловіком!!! А може йому так подобається?тоді вибачте за мої слова... Може я чогось не розумію", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Настя поділилася домашніми кадрами, на яких можна побачити, чим вона зайнята на вихідних. На знімку вона позувала в простій спортивній кофті, а волосся залишила розпущеним.

"Робота, робота, робота", - підписала кадр Каменських.

Нагадаємо, хуліганка Каменських демонстративно скинула одяг і показала всю себе: "солідні форми!".

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Також Politeka писала, що соковита Каменських в капелюшку і без ліфчика полонила сміливим вирізом до пупка: "Настя, що ти робиш...".