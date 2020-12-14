Настя Каменських вразила фатальним образом в обтягуючій сукні "під шкіру"
Популярна українська співачка поповнила колекцію своїх нагород новою статуеткою. Як повідомляє Politeka.net, зірка похвалилася новим досягненням на своїй сторінці в Instagram.
Так, пісня Насті А Huevo перемогла в номінації «Міжнародний хіт року» на церемонії «Ніч Химер» від програми «Зірковий шлях». Каменських подякувала організаторам за надану їй честь і поділилася новим фото з червоної доріжки.
Для цього виходу в світ співачка приміряла по-справжньому зухвалий образ. На ній обтягуюче чорне плаття під шкіру, яке підкреслює кожен вигин фігури красуні, а також стильний капелюшок, що прикриває половину обличчя співачки.
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Шанувальники знаменитості прийшли в захват від її незвичайного вбрання.
"Дуже красива!! Вітаю", "Крутишка", "зірка", "Хороша", "Прям Жінка-кішка", "Настя, як завжди на висоті", - пишуть люди.
Раніше ми писати, що Настя показала, як проводить свої вихідні. На фото вона сиділа в спортивній кофті, а волосся залишила розпущеним. Дівчина сиділа в гримерці, а навколо можна побачити інших людей, які наводили красу на обличчі співачки. Зірка, як можна зрозуміти, готувалася до чергового заходу.
"Робота, робота, робота", - підписала Настя фото і вказала, що на годиннику зараз 8.40 ранку.
Нагадаємо, Каменських потішила суддю "Майстер Шеф" Хіменес-Браво, його колега не втрималася.
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