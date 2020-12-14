Настя Каменских впечатлила роковым образом в обтягивающем платье «под кожу»

Популярная украинская певица пополнила коллекцию своих наград новой статуэткой. Как сообщает Politeka.net, звезда похвасталась новым достижением на своей странице в Инстаграм.

Так, песня Насти A Huevo победила в номинации «Международный Хит Года» на церемонии «Ніч Химер» от программы «Зірковий шлях». Каменских поблагодарила организаторов за оказанную ей честь и поделилась новым фото с красной дорожки.

Для этого выхода в свет певица примерила по-настоящему дерзкий образ. На ней обтягивающее черное платье под кожу, которое подчеркивает каждый изгиб фигуры красотки, а также стильная шляпка, прикрывающая половину лица певицы.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее необычного наряда.

«Очень красивая!! Поздравляю», «Крутышка», «Звезда», «Хороша», «Прям женщина-кошка», «Настя, как всегда на высоте», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Настя показала, как проводит свои выходные. На фото она сидела в спортивной кофте, а волосы оставила распущенными. Девушка сидела в гримерке, а вокруг можно увидеть других людей, которые наводили красоту на лице певицы. Звезда, как можно понять, готовилась к очередному мероприятию.

"Работа, работа, работа", - подписала Настя фото и указала, что на часах сейчас 8.40 утра.

Напомним, Каменских потешила судью "Мастер Шеф" Хименес-Браво, его коллега не удержалась.

Как сообщала Politeka, игривая Каменских потрясла "булочками" перед неизвестным мужчиной, кадры заводят: "Потап уже не тот".

Также Politeka писала, что довольная Настя Каменских закрыла глаза от наслаждения: минута релакса попала в кадр, "совершенство...".