Українського продюсера Андрія Данилка застукали, коли він милувався формами помолоділої співачки Олі Полякової

Як передає Politeka.net, артистка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кілька знімків зі зйомок шоу "Маска" на телеканалі "Україна", де сидить у кріслі журі. У черговому випуску Ольга з'явилася в короткій золотистій сукні та елегантній зачісці з "бігуді" на маківці.

На одному зі знімків виконавиця відображена на своєму робочому місці. Вона сперлася руками об суддівський стіл і відстовбурчила п'яту точку, дозволивши милуватися своєю фігурою і стрункими ногами.

Уважні користувачі помітили збоку Андрія Данилка, який схилився в своєму кріслі і подивився прямо в напрямку сідниць Олі Полякової. Кадр викликав бурхливе обговорення в коментарях:

"Лол ззаду Данилко, чи що ?? Там прям у нього вигляд, як для мемчика)))"; " куди Сердючка на 5 фото дивиться? 🤔 "; "о, Андрій Михайлович в кадрі"; " що там Данилко угледів???)) "; "На останній мужик дивиться в Нарнію😂"; " всі прекрасні, але остання просто фурор, особливо чоловік, який намагається залізти під спідницю 😂"; "Оленька, ви просто богиня, вам дуже йде цей образ"; "тут молодше ніж на сцені ❤️"; "особливо остання фотка це обличчя"; "Бомба, секс бомба, міна повільної дії, зброя масового ураження! Я убитий наповал, варто ... білий прапор, я здаюся!"; "Виглядаєш чудово, але цікаво, що на п'ятому фото хоче зробити Андрій🤔 😂".

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