Андрей Данилко едва не остался без квартиры в Киеве
Инцидент произошел во время съемок шоу "Маска", которое в скором времени появится на телеэкранах украинцев, передает "РБК Украина".
Данилко выступит в нем в роли детектива.
По условиям шоу, судьи должны угадать личность знаменитости, которая скрывается под маской.
В один момент между жури завязаться спор, который едва не стоял Данилко квартиры в Киеве.
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Он поспорил со своей сценической мамой, что под маской находится именно та звезда, на которую он подумал. При этом он был на 100% уверен в этом и не проиграл, иначе бы лишился своей элитной жилплощади.
В одном из интервью Данилко признался, что предпочел бы принимать участие в шоу именно в роли знаменитости, которая скрывается под маской.
"Выбрал бы что-то красивое. Мне б хотелось быть чем-то неожиданным и менять голоса. Мне кажется, что у меня б это хорошо получилось", - поделился артист.
Украинцы в сети обрадовались появлению любимца в шоу.
"Андрей, вы настоящий и лучший! Удачи!", "Ждём Андрея в следующем сезоне в качестве участника;)", - писали в сети.
Напомним, что Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко: "Куда Сердючка смотрит?".
Как сообщала Politeka, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео: "У меня есть муж!".
Также Politeka писала, что Андрея Данилко поймали на разглядывании выдающихся форм Поляковой: "Оленька, вы просто...".