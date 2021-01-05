Волна сообщений о том, что над жизнью Андрея Данилко нависла угроза прокатилась в Интернете

В частности подобные сообщения недавно появились в соцсетях.

«Это случилось в 2014 году. Близкий приятель артиста Игорь Клинков проиграл в карты огромные деньги и в счет долга пообещал, что убьет Андрея. В СМИ даже появилась ложная информация, что артиста застрелили в кафе. Оказалось, что Данилко вовремя узнал о покушении и смог предотвратить его», - писали в Сети.

Такое заявление встревожило поклонников артиста. "Вот это дружок", - пишут в комментариях. Однако оказывается, этот рассказ далек от правды.

Официально информация о якобы готовящемся покушении была опровергнута, а история которая дала почву таким слухам имела место не в 2014, а в 2008 году. Тогда в мае Данилко в образе Верки Сердючки выступал на "Таврийских играх" в Каховке Херсонской области.

Артист появился на людях с усиленной охраной, и поползли слухи, что близкий товарищ Данилко проиграл в карты огромную сумму денег и квартиру, а его кредиторы взамен прощения долга заказали ему убить артиста.

Однако сам Данилко все опроверг, заявив, что это не более чем выдумки. Также он рассказала, что произошло на самом деле.

"Про друга все бред. Когда мы были в Каховке, в местную милицию позвонил неизвестный мне человек и сообщил, что на меня якобы готовится покушение. Мы тогда перестраховались и усилили охрану. Но ни мне, ни моему директору никто не угрожал, и на мою жизнь никто не посягал. Больше милиция и СБУ меня не беспокоили, и почему сейчас вновь всплыла эта история, непонятно", - рассказывал артист сайту "Сегодня".

В пресс-центре СБУ и в полиции также завили, что ничего не знают о покушении.

Напомним, что Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко: "Куда Сердючка смотрит?".

Как сообщала Politeka, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео: "У меня есть муж!".

Также Politeka писала, что Данилко оказался в шаге от потери элитной квартиры на Крещатике, украинцы опешили: "Андрей, вы настоящий..."