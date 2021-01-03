Украинский продюсер и шоумен Андрей Данилко покорил образом в популярном шоу "Маска"
Как сообщает Politeka.net, он стал одним из детективов, которые будут угадывать замаскированных звезд во время эфира, съемки подошли к концу, и совсем скоро на телеэкранах покажут первый выпуск. На странице шоу в соцсети "Инстаграм" появилась афиша с изображением Андрея Данилко, которая вызвала ажиотаж среди поклонников.
Знаменитость запечатлен, сидя за столом в черно-белом свитере со значком в виде стилизованного Земного шара, он сложил руки перед собой и пытливо взглянул в камеру из-под козырька своей традиционной бейсболки. Образ шоумена довершила черная защитная маска, приспущенная на подбородок. На заднем плане можно заметить еще и маскарадную маску - символ проекта. Стоит отметить, что черты лица 47-летнего продюсера выглядят неестественно молодыми и гладкими, заметно, что фотографию обработали в редакторе.
"Внимательный детектив Андрей Данилко ждать вас на шоу МАСКА 16 января в 21:00 на телеканале Украина @kanalukraina. Присутствие обязательно. И без опозданий! 😎", - призвали в описании к фото.
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Пользователи сети в комментариях к посту поделились своими впечатлениями о внешнем виде Андрея Данилко и его участии в шоу:
"Жду с нетерпением! 😍❤️"; "Спасибо за Данилко ❤ если Андрей Михайлович в шоу, значит шоу точно удалось 🔥👏😍💣"; "Зачем так фотошопить?)"; "Мы тоже ждём Всех детективов и начала долгожданного эфира!"; "Обязательно буду! Хотелось быть живым зрителем там".
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