Украинский продюсер Андрей Данилко удивил эмоциональным поведением на шоу "Маска"
Как сообщает Politeka.net, новая программа, в которой звездные детективы должны угадывать певцов, скрытых под необычными костюмами, уже вышла в эфир.
Зрители и участники шоу познакомились с первыми персонажами. Так, в первом эфире выступили персонажи в костюмах Буйвола, Лисы, Козы, Розы, Лягушенка, Сома, Солнца и Дракона.
И хотя еще не известно, кто скрывался под этими масками, зрителей уже заинтриговали новой партией впечатляющих костюмов. Новых персонажей представят в следующем выпуске.
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А пока на странице телеканала «Украина» в "Инстаграм" показали анонс, в который собрали самые яркие моменты.
Страсти на проекте накаляются. Так, видно, что Андрея Данилко буквально вывел из себя персонаж в костюме Свеклы.
«Я хочу знать, кто Буряк!» - кричит звездный детектив, вскочив с места и стуча кулаком по столу.
Такая реакция Данилко, похоже, удивила даже других детективов шоу.
«Андрей Михайлович не ударьтесь, не делайте этого», - отреагировал на всплеск эмоций Данилко Dzidzio.
Напомним, Андрей Данилко в шоу "Маска" признался, что женат и раскрыл свою избранницу: "Я по пьяни могу..."
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