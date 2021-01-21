От него такого не ожидали

Украинский продюсер Андрей Данилко удивил эмоциональным поведением на шоу "Маска"

Как сообщает Politeka.net, новая программа, в которой звездные детективы должны угадывать певцов, скрытых под необычными костюмами, уже вышла в эфир.

Зрители и участники шоу познакомились с первыми персонажами. Так, в первом эфире выступили персонажи в костюмах Буйвола, Лисы, Козы, Розы, Лягушенка, Сома, Солнца и Дракона.

И хотя еще не известно, кто скрывался под этими масками, зрителей уже заинтриговали новой партией впечатляющих костюмов. Новых персонажей представят в следующем выпуске.

А пока на странице телеканала «Украина» в "Инстаграм" показали анонс, в который собрали самые яркие моменты.

Страсти на проекте накаляются. Так, видно, что Андрея Данилко буквально вывел из себя персонаж в костюме Свеклы.

«Я хочу знать, кто Буряк!» - кричит звездный детектив, вскочив с места и стуча кулаком по столу.

Такая реакция Данилко, похоже, удивила даже других детективов шоу.

«Андрей Михайлович не ударьтесь, не делайте этого», - отреагировал на всплеск эмоций Данилко Dzidzio.

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