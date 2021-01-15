Украинцы не могут дождаться, чтобы увидеть Андрея Данилко в новом неожиданном образе
Насладиться премьерой можно будет уже в субботу, 14 января, сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Верки Сердючки в Инстаграм, где появился анонс нового шоу.
Так, Андрей Данилко, полюбившийся многим благодаря образу Верки Сердючки, предстанет в новом для себя амплуа - детектива на шоу «Маска». Артист признавался, что такая роль для него довольно необычна, и он даже волнуется.
«Премьера. Смотрите и удивляйтесь. Слушайте и прислушивайтесь. Наблюдайте и разгадывайте. Раскрывайте тайны. И просто наслаждайтесь. Маска. Оригинальный формат», - говорится анонсе, который опубликовала Сердючка.
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Пользователи Сети в восторге, что смогут увидеть любимого артиста.
«Буду смотреть только из-за Андрея Данилко в жюри», «Андрей, только из-за тебя посмотрю», «Очень жду шоу ☺️. Будет жарко🔥. Вера Сердючка Круче! Всех! Я в ожидании», «Ухтышка! Надо посмотреть) тем более в жюри любимый Андрей», «Буду смотреть только потому, что там будет Андрей Михайлович», - пишут в комментариях.
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