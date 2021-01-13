Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, не остался в стороне после вспыхнувшего в Сети скандала
Как передает Politeka.net, 47-летний артист сделал разгромный пост в своем микроблоге в Инстаграм. Данилко опубликовал скрин одного из материалов, в котором говорится, что он "засветился" на праздновании дня рождения российского ведущего Андрея Малахова в Москве.
В частности, журналисты опирались на провокативное фото, которым поделился в соцсети певец Прохор Шаляпин.
"А ведь на этом фото могло быть целых три Андрея... 🤣🤣🤣 С Днём Рождения, Андрей!", - говорится в подписи под скандальным кадром, на котором сидели в обнимку Данилко, Малахов, Шаляпин и мама Верки Сердючки, актриса Инна Белоконь.
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Андрей Михайлович объяснил, что это архивный снимок, которому уже больше десяти лет.
"Снова фейк-ньюз. Фото 2010 года. @obozrevatel.ua, @comments_ua, @unian.agency, это непрофессионально", - говорится в заявлении артиста.
Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:
"Не обращайте внимания"
"Андрей вас никогда не забудут 😂"
"Боишься что ли таких новостей???)))"
"Однако бессовестные...☹️"
"Я только подумала, что очень юн)"
"А как же корпоратив в ресторане «MODUS» в Москве? Если уж на то пошло... Андрей, давайте честным быть перед людьми" - "то был аниматор"
"Ну засветились и засветились. Вам что Россия вход заблокировала?!?"
"И шоооооо? Прям преступление века(((Он любимец всех людей!!!"
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