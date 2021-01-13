Украинский продюсер Андрей Данилко вместе со своей звездной мамой оказался в Москве, да еще и в "домашнем" виде

Как сообщает Politeka.net, российский певец Прохор Шаляпин выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" совместное фото по случаю дня рождения известного телеведущего Андрея Малахова. Кроме выпускника "Фабрики звезд" и именинника, на снимке запечатлены также Андрей Данилко с Инной Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки.

Украинский артист появился в кадре в джинсах, черном пуловере и своей неизменной бейсболке. Примечательно, что Данилко позировал босиком, сбросив тапочки под стулом. Инна Белоконь нарядилась в красное платье, черную кожаную курточку, золотистые туфли, а свои белые волосы тоже спрятала под кепкой. Все гости радостно обнялись, только Андрей Данилко сохранил серьезное выражение лица. Сам

"На этом фото могло быть целых три Андрея... 🤣🤣🤣 С Днём Рождения, Андрей! @malakhov007 Высоких рейтингов, крепкого здоровья и невероятного личного счастья! Благодаря тебе и твоей мегаталантливой и профессиональной команде мне всегда есть что вспомнить с улыбкой!", - отметил Прохор Шаляпин в своей публикации. В комментариях он добавил, что Данилко "разули недобросовестные конкуренты". Украинский певец об этой поездке пока никак не распространяется.

Пользователи сети прокомментировали внешний вид звезд, многие обратили внимание на простоту продюсера:

"А почему Верка босая???"; "Андрей Данилко the best forever🙌💯!!!!! Самый любимый артист 😊"; "Данилко - парень без понтов, в тапках на босу ногу"; "Данилко люблю"; "Данилко не узнала, раздобрел"; "Это Данилко? Совсем на себя не похож стал... Белоконь узнаваема, а Андрей нет"; "все равно классные!!!".

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