У першому випуску шоу "Маска" проект покинув учасник у костюмі Буйвола

Буйвол заявив, що хоче зняти маску, щоб відкрити свою справжню особистість. Виявляється, що під костюмом переховувався п'ятий суддя проекту.

Як повідомляє Politeka.net, в мережі образ персонажа викликав справжні суперечки, користувачі мережі почали вгадувати, хто ж ховається під маскою Буйвола.

Деякі користувачі мережі заявили, що це міг бути репер Потап. Інші ж були впевнені, що під маскою ховається співак Олег Винник.

Багатьом також не сподобалося, що зняття маски перенесли на інший ефір, за це вони розкритикували Буйвола і саме шоу.

"Потап під маскою Буйвола", "Олег Винник"," Буйвол - Потап або Винник", " чому зняття маски перенесли на наступні вихідні? Ось це взагалі не сподобалося.Так буде кожен випуск?", "Ще б сказали через місяць дізнаєтеся... інтерес пропадає, маски повинні зніматися щотижня", " з цією маскою вже давно немає ніякої інтриги. Буйвол - Однозначно Винник".

Нагадаємо, що 16 січня о 21:00 відбулася довгоочікувана прем'єра детективного шоу "Маска" на каналі " Україна".В ефірі глядачі познайомилися з першою вісімкою учасників, серед яких панк-рокер Сом, романтичний Дракон, кокетлива Лисиця, запальна Коза, зворушливе Жабеня, кібер-панк Буйвол, спокуслива Троянда і яскраве Сонце.

А зіркові детективи проекту - Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко і DZIDZIO – вгадували, які знаменитості можуть ховатися під масками.

Нагадавши, Каменських на Мальдівах забула про сором, показуючи форми в розстебнутому платті.

А ще Politeka писала, що Настя Каменських зіткнулася під водою з величезною акулою, неймовірні кадри.

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