Загадковий ведучий шоу "Маска"показав свою кохану
На одному з українських телеканалах не так давно стартувало шоу "Маска", повідомляє Politeka.net. У проєкті учасники приховують свої обличчя за масками, а крім них не розкриває свою особистість один з телеведучих.
Загадкового персонажа звуть Містер Маска. Він закриває обличчя за тканиною зі стразами.
У мережі оприлюднили відео, на якому загадковий телеведучий танцює з однією з учасниць, яка також приховала своє обличчя. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Містер Маска подарував учасниці троянду й обидва "закрутилися" в повільному танці.
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"За лаштунками шоу МАСКА розквітає романтична атмосфера! 🖤 Містер Маска запросив на танець учасницю, яка співає на нашій сцені в костюмі ... Пишіть в коментарях, на вашу думку, кому подарував їй троянду наш діджитал-ведучий?",- написали автори поста в групі, присвяченій шоу.
За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Роза", "Лисичці", "Сонце", " можливо це Тарас Тополя і Alyosha😏 🤨 🧐???", "Схоже наш улюблений Містер Маска закохався", "Козі", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, другим ведучим шоу став Володимир Остапчук. Останній в новому ефірі перевтілився в героя коміксів Супермена.
На одному зі свіжих відео телеведучий спустився на сцену з-під стелі, а за ним слідували два охоронці, які змушують "майоріти на вітрі" його плащ.
"Цьому місту потрібен новий супергерой!...",- написали автори поста.
Нагадавши, ведучий шоу" Маска "Остапчук зізнався, навіщо обриває телефон екс-дружини:" кожен день...".
Як повідомляла Politeka, шоу "Маска": Буйвол викликав невдоволення в українців, "от взагалі не сподобалося, що...".
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