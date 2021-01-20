Загадковий ведучий шоу "Маска"показав свою кохану

На одному з українських телеканалах не так давно стартувало шоу "Маска", повідомляє Politeka.net. У проєкті учасники приховують свої обличчя за масками, а крім них не розкриває свою особистість один з телеведучих.

Загадкового персонажа звуть Містер Маска. Він закриває обличчя за тканиною зі стразами.

У мережі оприлюднили відео, на якому загадковий телеведучий танцює з однією з учасниць, яка також приховала своє обличчя. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Містер Маска подарував учасниці троянду й обидва "закрутилися" в повільному танці.

"За лаштунками шоу МАСКА розквітає романтична атмосфера! 🖤 Містер Маска запросив на танець учасницю, яка співає на нашій сцені в костюмі ... Пишіть в коментарях, на вашу думку, кому подарував їй троянду наш діджитал-ведучий?",- написали автори поста в групі, присвяченій шоу.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Роза", "Лисичці", "Сонце", " можливо це Тарас Тополя і Alyosha😏 🤨 🧐???", "Схоже наш улюблений Містер Маска закохався", "Козі", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, другим ведучим шоу став Володимир Остапчук. Останній в новому ефірі перевтілився в героя коміксів Супермена.

На одному зі свіжих відео телеведучий спустився на сцену з-під стелі, а за ним слідували два охоронці, які змушують "майоріти на вітрі" його плащ.

"Цьому місту потрібен новий супергерой!...",- написали автори поста.

Нагадавши, ведучий шоу" Маска "Остапчук зізнався, навіщо обриває телефон екс-дружини:" кожен день...".

Як повідомляла Politeka, шоу "Маска": Буйвол викликав невдоволення в українців, "от взагалі не сподобалося, що...".

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