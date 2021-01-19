"Конечно, очень интересно кто скрывается под маской"

Загадочный ведущий шоу «Маска» покрасовался своим стильным образом в компании юных поклонниц

Не так давно на украинском телевидении стартовало новое шоу «Маска», в котором участники скрывают свои лица за причудливыми образами. Помимо Владимира Остапчука на шоу есть еще один ведущий – загадочный Мистер Маска, лицо которого полностью закрыто маской с крупными сверкающими стразами.

В новом посте на официальной странице шоу его организаторы рассказали, что этот персонаж также полюбился зрителям.

«Наши зрители искренне полюбили Мистера Маска. Сначала они удивлялись, потом начинали любоваться и наконец подходили, чтобы сделать совместное фото. Не будем скрывать, наш диджитал-ведущий был очень счастлив. Он снова и снова пересматривает эти фото и прямо сейчас виртуально обнимает всех, кто оставляет комментарий под этим постом лайки», - говорится в посте.

На снимках можно увидеть Мистера Маску в компании поклонниц шоу.

Отметим, что личность этого ведущего пока не раскрывается.

В комментариях обсуждают свежий пост.

«Фотография супер, интересно, кто же этот Мистер Маска», «люблю и хочу худи от тебя», «Так это ж Винник», «Классная Маска», «Шоу меня очень поразило. Это одно из лучших шоу в Украине, поэтому с нетерпением жду продолжения. Конечно очень интересно кто скрывается под маской Мистера Маски», - пишут люди.

Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук признался, зачем обрывает телефон экс-жены: "Каждый день...".

Как сообщала Politeka, шоу "Маска": Буйвол вызвал недовольство у украинцев, "вот вообще не понравилось, что...".

Также Politeka писала, что шоу «Маска»: как прошел первый эфир таинственного проекта, «слезы Каменских и...».