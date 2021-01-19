Загадочный ведущий шоу «Маска» покрасовался своим стильным образом в компании юных поклонниц
Не так давно на украинском телевидении стартовало новое шоу «Маска», в котором участники скрывают свои лица за причудливыми образами. Помимо Владимира Остапчука на шоу есть еще один ведущий – загадочный Мистер Маска, лицо которого полностью закрыто маской с крупными сверкающими стразами.
В новом посте на официальной странице шоу его организаторы рассказали, что этот персонаж также полюбился зрителям.
«Наши зрители искренне полюбили Мистера Маска. Сначала они удивлялись, потом начинали любоваться и наконец подходили, чтобы сделать совместное фото. Не будем скрывать, наш диджитал-ведущий был очень счастлив. Он снова и снова пересматривает эти фото и прямо сейчас виртуально обнимает всех, кто оставляет комментарий под этим постом лайки», - говорится в посте.
На снимках можно увидеть Мистера Маску в компании поклонниц шоу.
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Отметим, что личность этого ведущего пока не раскрывается.
В комментариях обсуждают свежий пост.
«Фотография супер, интересно, кто же этот Мистер Маска», «люблю и хочу худи от тебя», «Так это ж Винник», «Классная Маска», «Шоу меня очень поразило. Это одно из лучших шоу в Украине, поэтому с нетерпением жду продолжения. Конечно очень интересно кто скрывается под маской Мистера Маски», - пишут люди.
Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук признался, зачем обрывает телефон экс-жены: "Каждый день...".
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