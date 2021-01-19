Телеведущий Владимир Остапчук откровенно поделился подробностями своей личной жизни

Ведущий шоу "Маска" рассказал о взаимоотношениях со своей бывшей и нынешней женами, передает РБК-Украина.

Так, Остапчук признался, что наладить отношения с бывшей супругой Еленой Войченко не удалось, но все еще не может проводить время с детьми – дочерью Эмилией (7 лет) и сыном Эваном-Александром (2 года).

«Уже больше месяца бывшая жена вообще не дает мне с ними видеться. И я просто ежедневно обрываю провода телефонов», - рассказал телеведущий.

Остапчук добавил, что спокойно относится к интересу к его личной жизни.

«В какой-то момент я понял, что это как сериал для аудитории. И в целом у нас с Кристиной очень здоровое отношение к публичности, и у нее есть определенные нами границы. Поэтому никаких “моментов” особо не возникало», - отметил артист.

Напомним, новая недавно супруга Остапчука Кристина Горняк рассказывала, что она также не общается сейчас с Еленой Войченко.

Впрочем, ранее она успела познакомиться с етьми мужа. Остапчук утверждает, что Кристина якобы сразу нашла к ним подход.

Задумывалась пара и об общих своих детях.

«Я люблю своих детей. И, конечно, нам хотелось бы еще деточек, но это когда Бог даст. Тем не менее мы об этом серьезно говорили. Это нормально для молодой пары», - рассказал ведущий.

Напомним, взволнованный Остапчук заговорил о детях и заплакал в прямом эфире: трогательные кадры.

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