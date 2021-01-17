Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк обескуражила неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как гостит у своей мамы.

Так, по дороге к дому родителей Кристина "кайфанула" под старые хиты. Девушка была за рулем в темных солнцезащитных очках и желтой дутой курточке.

"Обожаю включить музыку наших родителей и ехать навстречу солнцу! И чуть подпеть! Душа танцует!, - подписала кадры Горняк, добавив, - Ох, оттянула душу по дороге..."

Девушка показала, чем родительница ее угощала: супом-капустняком и домашней выпечкой.

"Приехала к маме, а тут таааак вкусно!!!", - говорит за кадром девушка.

Кристина пожаловалась на то, что не умеет так же превосходно готовить, на что получила от мамы ответ с поддержкой: "Я начала в 50 лет!"

"Так что у меня все еще впереди!", - выдохнула тогда жена Остапчука.

И Кристина, и Владимир активно ведут свои инстаграм-блоги, откровенно отвечая на вопросы подписчиков и рассказывая о своей семейной жизни.

Недавно ведущий рассказал, как добиться того, чтобы рассмешить возлюбленную.

"Ребятки, сегодня расскажу о том, как заставить ее смеяться над вашими шутками, но при этом не стать гордоном в ее голове. Всего три простых правила", - сообщил Остапчук.

По его словам, сначала нужно прозондировать почву, чтобы понять, какой юмор она любит и воспринимает. Для этого можно отправлять ей мемы, чтобы разведать обстановку. Также посоветовал устраивать совместные просмотры стендапов или камеди-клаба. Со временем, мол, начнете подмечать яркие моменты и сможете шутить друг над другом.

Напомним, что удовлетворенный Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная: "Сегодня жена...".

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