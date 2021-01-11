Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как научиться смешить свою женщину

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм шоумен решил опубликовать практические советы для своих поклонников. Он приоткрыл завесу личной жизни с Кристиной Горняк, отметив, что не представляет, как живут пары без совместных подколок и юмора внутри семьи. Для Остапчука юмор в отношениях занимает очень важное место.

«Она не понимает юмора. Ребятки, сегодня расскажу о том, как заставить ее смеяться над вашими шутками, но при этом не стать гордоном в ее голове. Всего три простых правила», - начал свой рассказ телеведущий.

По его словам, сначала нужно прозондировать почву, чтобы понять, какой юмор она любит и воспринимает. Для этого можно отправлять ей мэмы, чтобы разведать обстановку.

Остапчук не советует шутить над внешностью девушки и ее финансовым состоянием. Нужно всегда хвалить девушку. Телеведущий советует устраивать совместные просмотры стендапов или камеди клаба. Со временем пара начнет подмечать яркие моменты и сможет шутить друг над другом.

«Шутите над собой. Отношения - это не соревнования. И самоирония здесь лучший помощник. Когда вы что-то провтыкали/забыли/не сделали - переводите в юмор», - советует Остапчук.

В комментариях телеведущего поблагодарили за советы.

«Без юмора никуда», «Супер полезный пост для парней. Своего мужа именно за юмор и люблю», «Мы с моим молодым человеком на почве вечных «хи-хи», «ха-ха», «ГА-ГА» и сошлись», «Крутые», «не люблю пошлый юмор», - пишут пользователи сети.

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