Телеведучий Володимир Остапчук показав, чим його годує дружина

Як передає Politeka.net, новим знімком шоумен поділився на своїй сторінці в Insagram.



Зазначимо, що 33-річною юристкою Христиною Гірник Остапчук зіграв весілля цієї осені, зараз пара регулярно ділиться подробицями свого особистого життя.

Цього разу Володимир похвалився кулінарними талантами своєї дружини.



"Всім приємного. Сьогодні дружина приготувала шакшуку", - йдеться на підписі до фото.

Шакшука-це блюдо з яєць, смажених в соусі з помідорів, гострого перцю, цибулі і приправ, входить в кухню Ізраїлю і більшості арабських країн. Подається страва зазвичай на сніданок.

Раніше Остапчук поділився, як будуються стосунки в їхній родині. Різдво пара зустріла в Умані, у мами ведучого, і незабаром вирушили до Києва. Після повернення до столиці вони відвідали батьків Христини і вирішили на якийсь час розділитися.

За словами зірки, Христина залишила його одного будинку заради зустрічі з подругами.



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