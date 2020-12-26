Телеведущий Владимир Остапчук поделился видео с корпоратива, на котором он был ведущим

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм шоумен опубликовал несколько сторис, засветив своих коллег-звезд, которые тоже выступали на празднике.

«Я, как правило, конечно, не выставляю фото и видео с работы. Но сегодня посмотрите, какая красота», - заявил в первой сторис Владимир, демонстрируя шикарно украшенный киевский ресторан.

Затем он показал свою соведущую, украинскую актрису Дашу Трегубову, которая красовалась в элегантном платье в стиле 30-х. Дальше Остапчук записал сразу несколько видео с выступления Валерия Меладзе и Светланы Лободы. Было видно, что публика в восторге от выступления звезд – все танцевали и наслаждались жизнью. Сам Остапчук тоже веселился под музыку.

Стоит отметить, что в кадр попали также танцы Валерия Меладзе, который с удовольствием слушал песни Лободы и даже подходил к сцене, чтобы перемолвиться с ней несколькими словами. Сама же артистка решила перепеть известную песню Меладзе «Текила любовь».

Добавим, что Остапчук не стал рассказывать, чей именно корпоратив ему пришлось вести, но отметил заведение на берегу Днепра, где проходил дорогой корпоратив.

Напомним, что счастливый Остапчук похвастался шикарными хоромами, молодая жена оценила: "Сегодня будет весело".

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