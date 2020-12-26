Танцююча нотаріус Христина Горняк, нова дружина ведучого Володимира Остапчука, порадувала шанувальників новим яскравим фото
Як передає Politekа.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, "застигнувши" в цікавий момент.
Так, усміхнена Христина в чорному шовковому платтячку і накинутій зверху шубці застрибнула на спину чоловіка, обхопивши його плечі й груди руками. Володимир не розгубився і підтримав дружину за "п'яту точку", щоб та не скотилася.
"Всім крутих вихідних!! Щиро бажає наша родина Остапчуків!💫 ❄ ️ ❤ ️", - підписала фото Горняк.
Користувачі за лічені хвилини встигли обговорити побачене в коментарях:
"Холостячка" Мішина вперше показала маму-блондинку, як вона виглядає: "Краща..."
Лікарі рятують легенду "Танців з зірками" Чапкіса, як він виглядав у молодості і яку трагедію пережив: "Геній!"
У щасливої Осадчої помітили кругленький животик, що приховує Горбунов: "Схоже, Катя..."
"Диво з чудес": вперше за 800 років "Віфлеємська зірка" зійшла над Україною, відео
"Ви Класні! Щастя Вам!❤️"
"Ось прям дуже симпатизую вашій родині! Гарних Вам свят та класних вихідних, взаємно❤️"
"баба на коні"
Раніше ми повідомляли, Христина показала, як виглядає вранці - без макіяжу і розкішних нарядів. Дівчина зняла себе сонною в ліфті, а потім в салоні краси, де з неї зробили сліпучу принцесу. Вона збиралася на фінал проекту "Маска", в якому її чоловік був ведучим.
"Бекстейдж... Наводжу красу... Що ж буде?", - з інтригою вимовляє ще ненафарбована Христина, і в наступний момент постає перед камерою перетвореною. Вдалий макіяж "плюс" ідеальна зачіска - і її вже не впізнати.
"Сьогодні у мене такий ніжний макіяж, але зі стрілочками, для того, щоб виділити погляд...", - пококетувала дівчина.
На наступних кадрах дружина Остапчука показала в перемотуванні, як над нею "чаклували" майстри.
"Ось хочу, щоб завжди так, за 30 секунд!", - підписала Христина.
Нагадаємо, нова дружина Остапчука ошелешила "запущеним" обличчям, кадри потрапили в Мережу: "які у тебе вуса!"
Також Politeka писала, що дружина Остапчука засвітила питущого ведучого, що валяється на підлозі з пляшкою: "вечірка року"