Танцююча нотаріус Христина Горняк, нова дружина ведучого Володимира Остапчука, порадувала шанувальників новим яскравим фото

Як передає Politekа.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, "застигнувши" в цікавий момент.

Так, усміхнена Христина в чорному шовковому платтячку і накинутій зверху шубці застрибнула на спину чоловіка, обхопивши його плечі й груди руками. Володимир не розгубився і підтримав дружину за "п'яту точку", щоб та не скотилася.

"Всім крутих вихідних!! Щиро бажає наша родина Остапчуків!💫 ❄ ️ ❤ ️", - підписала фото Горняк.

Користувачі за лічені хвилини встигли обговорити побачене в коментарях:

"Ви Класні! Щастя Вам!❤️"

"Ось прям дуже симпатизую вашій родині! Гарних Вам свят та класних вихідних, взаємно❤️"

"баба на коні"

Раніше ми повідомляли, Христина показала, як виглядає вранці - без макіяжу і розкішних нарядів. Дівчина зняла себе сонною в ліфті, а потім в салоні краси, де з неї зробили сліпучу принцесу. Вона збиралася на фінал проекту "Маска", в якому її чоловік був ведучим.

"Бекстейдж... Наводжу красу... Що ж буде?", - з інтригою вимовляє ще ненафарбована Христина, і в наступний момент постає перед камерою перетвореною. Вдалий макіяж "плюс" ідеальна зачіска - і її вже не впізнати.

"Сьогодні у мене такий ніжний макіяж, але зі стрілочками, для того, щоб виділити погляд...", - пококетувала дівчина.

На наступних кадрах дружина Остапчука показала в перемотуванні, як над нею "чаклували" майстри.

"Ось хочу, щоб завжди так, за 30 секунд!", - підписала Христина.

Нагадаємо, нова дружина Остапчука ошелешила "запущеним" обличчям, кадри потрапили в Мережу: "які у тебе вуса!"

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