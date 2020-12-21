Известный украинский ведущий Владимир Остапчук показал себя и свою новую жену Кристину Горняк в необычных образах

Забавные кадры шоумен опубликовал в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Остапчук решил снять себя и свою супругу за завтраком в кафе. Однако, ведущему показалось, что видео будет немного более зрелищным, если он добавит на себя шуточную маску, благодаря которой на его лице появятся очки, усы и шапка.

Вот только Остапчук не учел, что если переведет камеру на свою спутницу, у нее также «отрастут» усы.

«Здравствуй, сегодня пришел с девушкой…не с этой…», - начинает рассказывать ведущий, однако замечает, как маска изменила Горняк, которая, поняв, что у нее появились усы, не сдержалась и рассмеялась.

«Какие у тебя усы красивые! Зато свое, рідне. Хай росте», - добавляет Остапчук.

Эта ситуация рассмешила пару, которая не смогла сдержать свои эмоции.

Ранее мы сообщали, что в своем микроблоге в Инстаграм Кристина Горняк предстала в соблазнительном образе.

Босоногая брюнетка уселась на пол рядом с новогодней елкой, при полном "параде", в кремовом платье, с идеальной укладкой и ярким макияжем. Кристина немного задрала подол, сверкнув стройными ножками, а также похвасталась фантастическим декольте, не надев бюстгальтера.

Напомним, Остапчук с женой не прошли мимо скандала с главной елкой страны, шоумен не сдержался.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука задрала платье и полезла под елку, появились кадры.

Также Politeka писала, что скандальный Остапчук променял футбол на "Холостячку" Мишину: "Неплохая из них пара...".