Телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной Горняк показали кадры с открытия главной елки страны в Киеве



Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились на Instagram-страничке шоумена.



Напомним, размещение шляпы на верхушки дерева стало одним из самых обсуждаемых событий в последние недели. Украинцы в сети как возмущались, так и радовались решению организаторов, но атрибут все таки пришлось заменить на звезду.

На опубликованном видео в сторис, шоумен прокомментировал такой выбор.

"Пока мы с Кристиной были на Михайловской площади, мы с далека увидели, как зажигалась главная елочка страны. Спасибо, что без шляпы", - поделился телеведущий.





Ранее мы сообщали, что в своем микроблоге в Инстаграм Кристина Горняк предстала в соблазнительном образе.

Босоногая брюнетка уселась на пол рядом с новогодней елкой, при полном "параде", в кремовом платье, с идеальной укладкой и ярким макияжем.

Кристина немного задрала подол, сверкнув стройными ножками, а также похвасталась фантастическим декольте, не надев бюстгальтера.







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