Известный телеведущий Владимир Остапчук с новой женой Кристиной Горняк приняли участие в новом шоу на Youtube

Как сообщает Politeka.net, парочка стала гостями на шоу известной украинской блогерши Дианы Глостер под названием «Извольте Глостер», в котором участники принимают участие в различных конкурсах, соревнуясь за звание аристократов.

В одном из конкурсов Кристину и Владимира одели в огромную рубашку, сделав их одним целым. Звезды должны были подобрать правильные приборы для блюд и скушать их. Парочка судорожно искала приборы для пасты, но с трудом смогла их найти, опозорившись на весь Youtube.

"Твою мать", - сорвался Остапчук.

Со вторым заданием Владимир справился быстрее, отыгравшись за предыдущий провал.

Стоит отметить, что мнения по поводу звездной парочки у зрителей разделились.

«Замечательное шоу..Подняли настроение, насмеялась от души. Остапчуки лучшие», «Какая грация у Кристины, ей срочно нужен тикток!», «Шоу прикольное, но зря Вы пригласили этих Остапчуков, смотреть на них противно!», «Ну такое. Иракли с Таней интересные, а эти двое слишком наигранные. Он теперь везде будет за собой эту мартышку таскать», - пишут люди.

Кстати, во время шоу Остапчука заставили переодеться в платье принцессы.

Напомним, что Кристина Горняк пожаловалась на мужа и показала, как выглядит их семейная жизнь: "Ничего не видит и не слышит".

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