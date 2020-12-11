Танцююча натаріус Христина Горняк, друга дружина телеведучого й шоумена Володимира Остапчука, видала цікаві деталі про своє сімейне життя

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжий кадр у "сторіз" в Instagram, на якому постала під час відпочинку. Так, струнка Христина похвалилася апетитною фігурою в спокусливому мікро-бікіні рожевого кольору.

З розпущеним волоссям і сонцезахисними окулярами на обличчі, дівчина поманила соковитою фігуркою, стоячи на березі моря і потопаючи босими ніжками в піску. При цьому в руці Горняк тримала майже спустошений келих, швидше за все, з білим вином.

У "сторіз" красуня відповідає на каверзні питання користувачів. Один з них звучав наступним чином: "Коли плануєте дітей?".

Дружина Остапчука здивувала відповіддю: "Зараз відкрию свій календар планів і подивлюся. Що за питання? Коли Бог дасть, тоді я стану мамою".

Раніше ми повідомляли, Горняк відповіла на ще одне цікаве питання. І також, як і на фото вище, постала в бікіні, тільки в цей раз в червоному. Дівчина плавала в басейні, спершись об бортик і повернувшись до камери пружними "булочками". На голові у красуні була симпатична пов'язка в тон купальника в білий горошок.

Христина відповіла на питання, чи були у неї в житті випадки, які вона хотіла б виправити та вчинити по-іншому.

"Був і не один. Але їх не можна змінити! Але можу себе з ними прийняти", - чесно відповіла дружина Остапчука.

Нагадаємо, не минуло й року після важкого розлучення, як Володимир Остапчук, залишивши колишню з двома дітьми, одружився на Христині.

Пара розписалася 15 жовтня в РАГСі без гостей, а сама ж церемонія відбулася в ресторані в заміському комплексі в селі Вишеньки під Києвом. Під час романтичної церемонії Остапчук, що розхвилювався, не зміг стримати сліз. До речі, гостей на торжестві розважала Вєрка Сердючка.

Нагадаємо, що Христина Гірник показала постільні витівки з чоловіком на заздрість колишньої, кадри облетіли мережу «»Кайф".

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