Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как выглядит его семейная жизнь с новой женой – Кристиной Горняк
Как сообщает Politeka.net, пара поделилась домашними кадрами в Инстаграм.
Так, Остапчук решил рассказать женщинам о том, что мужчины не понимают намеков.
«Мы точно с другой планеты. На нас не работают фото, «а было бы хорошо», «вот смотри какая красота», «а что ты мне готовишь». Мужик в отношениях, это солдат в армии: мы слушаем четкие и внятные приказы и только так готовы их выполнять», - написал ведущий в своем посте.
На видео его жена пытается «намекнуть», какой подарок хочет от мужа, оставляя весьма прямолинейные надписи по всей квартире, однако понимает это Остапчук лишь в самом конце.
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«Мой муж никогда ничего не видит и не слышит. Ему все необходимо повторять по несколько раз», - жалуется Горняк на шуточном видео.
Подписчики тут же отреагировали на пост ведущего.
«Даааа уж, это точно, ты прав, надо все говорить на прямую! Вова, ты не один, вас миллионы, и в этом нет ничего такого, так нас устроил Боженька!», «намек намеком...главное чтобы у вашего мужчины была возможность исполнять ваши намеки», - пишут люди.
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