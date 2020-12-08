Украинский ведущий Владимир Остапчук всколыхнул Сеть неожиданным рассказом

Как пишет Politeka.net, историей он поделился в своих Сториз в Инстаграм.

«Моя вчерашняя сторис о том, как голый Остапчук бегал чьей-то свекровью голый по снегу, взорвало мне директ. Вы начали уже делиться своими эротическими фантазиями, где я вам снюсь. Девчонки, прекращайте», - обратился Остапчук к фолловерам.

«Сегодня вспомнила один забавный случай. Как-то, сидя за столом, моя свекровь рассказывала свой сон, в котором она вместе с вами голышом бегала по белоснежному снегу. Вспомнили, посмеялись. Я и говорю, вот он живет и даже не догадывается, что творится в чужих снах», - написала ему накануне поклонница.

Напомним, ранее, новая жена украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о том, что снова оказалась в больнице из-за своего недуга.

Не так давно девушка на какое-то время пропала из социальных сетей. Позже она пояснила, что у нее сильно разболелась почка, однако врачи так и не поставили четкого диагноза.

Отметим, что не так давно Горняк вместе с супругом переболели китайским вирусом. Она уже жаловалась на свое самочувствие и предполагала, что это могут быть последствия болезни.

Напомним, жена Остапчука совсем посыпалась, болезнь все никак не отпускает: "У меня очень давно...".

Как сообщала Politeka, жена Остапчука показала постельные шалости с мужем на зависть бывшей, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что безбашенный Остапчук удивил выходкой в магазине и раскрыл, чем занимается с новой женой: "Ой, Вова, детский сад!".