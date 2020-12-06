Известный украинский ведущий Владимир Остапчук удивил дурачествами в магазине

Шоумен показал, как проводит время в повседневной жизни в новом видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В подписи к кадрам Остапчук поделился своей фрустрацией по поводу непростого года, который сбил с привычного темпа жизни людей по всему миру.

«Да, мы ещё услышим про «сложный год» в новогодних поздравлениях, да, мы хотим побыстрее перевернуть календарь в надежде на лучшее», - признал Остапчук.

Однако, он отметил, что в этом году с ним и с другими случилось и много хорошего.

«Мы стали осознанней, ближе, начали ценить и благодарить. Я наконец-то осознал, что праздник ВСЕГДА СО МНОЙ! Именно поэтому мы с Кристиной не дожидаясь новогодней суеты уже украшаем дом, бегаем по магазинам и подолгу задерживаемся в отделах игрушек и выискиваем скидки!», - добавил ведущий.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как он катается по магазину на тележке в колпаке Санта Клауса и с высунутым языком.

Подписчики Остапчука тут же отреагировали на его пост.

«Рот открыли чтобы снежинки ловить?», «Ой, Вова, детский сад!!! так держать! мы молоды пока мы дурачимся!», «Где маска?», - пишут люди.

Напомним, жена Остапчука показала постельные шалости с мужем на зависть бывшей, кадры облетели сеть.

Как сообщала Politeka, заболевшая жена Остапчука изумила томным видом без лифчика и признанием.

Также Politeka писала, что жена Остапчука совсем посыпалась, болезнь все никак не отпускает: "У меня очень давно...".