Жена телеведущего Владимира Остапчука, Кристина, рассказала о неприятных последствиях болезни

Как стало известно Politeka.net, недавно девушка переболела китайским вирусом и на некоторое время выпала из публичной плоскости. Пятого декабря она, наконец, дала о себе знать в соцсети "Инстаграм" и ответила на вопросы своих подписчиков.

По словам Кристины, накануне ей стало очень плохо, не исключено, что дает о себе знать пережитая болезнь.

"Будто посыпалась. Хотя у меня абсолютно все анализы в норме и я очень активная сама по себе. Многие сейчас мне пишут, что у них после короны то же самое", - отметила блогер. - "Мы сдавали анализы, все окей за исключением нюанса в почке, но он у меня очень давно и никогда не давал о себе знать".

Жена Остапчука заявила, что уже приходит в норму после неприятных симптомов и настроена на быстрое окончательное выздоровление. По словам Кристины, она не любит болеть из-за резкого снижения активности.

"Буду возвращаться понемногу. Пока я еще, как сонная муха, вялая. А что со мной случилось? Очень сильно поднялось давление. Вообще у меня такое бывает, но тут уже был перебор, как говорится, проблемка", - поделилась она подробностями о состоянии своего здоровья. - "Надеюсь, за эти выходные я смогу восстановиться, пока я, как видите, не очень энергичная, но позитив не теряю. Мне очень не нравится болеть, потому что я себя не узнаю".

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Как сообщала Politeka, жена Остапчука разоткровенничалась о проблемах со здоровьем, выхаживала мама: "Накатила боль...".

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