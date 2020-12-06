Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, Кристина, начала реабилитацию после тяжелой болезни

Как сообщает Politeka.net, девушка заболела китайским вирусом и на некоторое время пропала из соцсетей, напугав своих поклонников. Теперь, когда ей полегчало, Кристина выложила новое фото в микроблоге "Инстаграм".

Красотка запечатлена на фоне ночного города в шелковом черном платье, под которым определенно нет бюстгальтера. Она накинула одной рукой на плечо лоснящуюся куртку, а свободную спрятала за спиной. Образ Кристины Горняк дополнила прическа с элегантной челкой.

"Не хочу много текста?!! Просто появлюсь у вас в ленте. Редко сейчас это делаю, необходимо реабилитироваться! Ну разве что несколько строк, из любимой книги📚 «Жизнь взаймы»: «Резка, – подумала Лилиан. – Что он называет резкостью? И разве я резка? А может, у меня просто нет времени деликатно обманывать, прикрывая горькую правду фальшивой позолотой хороших манер?». Всем прекрасного вечера!", - подписала снимок жена ведущего.

Пользователи соцсети пожелали Кристине скорейшего выздоровления и оценили ее внешний вид в комментариях:

"Фото ❤️ поправляйтесь"; "Взгляд завораживает"; "Прекрасные строки! Абсолютно соглашусь...так и нужно жить, без лживости"; "Красотка🔥"; "Вы шикарны!"; "Вы прекрасны💓 и книга стоит внимания, чтобы её прочесть👍".

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