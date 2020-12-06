Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась интимными постельными кадрами

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала сторис, на котором засняла их с Владимиром утро. Кристина без стеснения сняла себя в постели со спящим мужем и показала, как они просыпаются.

«Забыла, когда мы спали так долго – кайф!», - подписала Кристина видео, добавив, что проснулись они в 10.13.

Красотка не забыла пошалить в кровати. Она поцеловала спящего Остапчука, чем разбудила его. Телеведущий в ответ только потянулся. Стоит отметить, что кадры получились очень нежными и шаловливыми – на зависть бывшей жене Владимира Елене, которая, по словам Кристины, следит за ее аккаунтом с фейковых страниц.

Напомним, что Владимир и Кристина поженились осенью 2020 года, хотя только в прошлом году телеведущий развелся со своей первой женой. До сих пор Владимир не может наладить отношения с бывшей, с которой воспитывает двоих совместных детей.

Ранее мы писали, что Кристина Горняк жаловалась на состояние своего здоровья. Женщина переболела китайским вирусом, после чего у нее обострились проблемы с почками, которые ранее не давали о себе знать. К ней даже приезжала скорая помощь.

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