Дружина телеведучого Володимира Остапчука, Христина, розповіла про неприємні наслідки хвороби

Як стало відомо Politeka.net, нещодавно дівчина перехворіла китайським вірусом і на деякий час випала з публічної площини. П'ятого грудня вона, нарешті, дала про себе знати в соцмережі "Instagram" і відповіла на питання своїх прихильників.

За словами Христини, напередодні їй стало дуже погано, не виключено, що дає про себе знати пережита хвороба.

"Ніби посипалася. Хоча у мене абсолютно всі аналізи в нормі і я дуже активна сама по собі. Багато зараз мені пишуть, що у них після корони те ж саме", - зазначила блогер. - "Ми здавали аналізи, все окей за винятком нюансу в нирці, але він у мене дуже давно і ніколи не давав про себе знати".

Дружина Остапчука заявила, що вже приходить в норму після неприємних симптомів і налаштована на швидке остаточне одужання. За словами Христини, вона не любить хворіти через різке зниження активності.

"Буду повертатися потроху. Поки я ще, як сонна муха, млява. А що зі мною сталося? Дуже сильно піднявся тиск. Взагалі у мене таке буває, але тут вже був перебір, як то кажуть, проблемка", - поділилася вона подробицями про стан свого здоров'я. - "Сподіваюся, за ці вихідні я зможу відновитися, поки я, як бачите, не дуже енергійна, але позитив не втрачаю. Мені дуже не подобається хворіти, тому що я себе не впізнаю".

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