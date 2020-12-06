Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, Христина, почала реабілітацію після важкої хвороби

Як повідомляє Politeka.net, дівчина захворіла китайським вірусом і на деякий час пропала з соцмереж, налякавши своїх шанувальників. Тепер, коли їй полегшало, Христина виклала нове фото в мікроблозі "Instagram".

Красуня відображена на тлі нічного міста в шовковому чорному платті, під яким виразно немає бюстгальтера. Вона накинула однією рукою на плече лискучу куртку, а вільну сховала за спиною. Образ Христини Гірник доповнила зачіска з елегантною чубчиком.

"Не хочу багато тексту?!! Просто з'явлюся у вас в стрічці. Рідко зараз це роблю, необхідно реабілітуватися! Ну хіба що кілька рядків, з улюбленої книги📚 "Життя в борг": "Різкість, - подумала Ліліан. - Що він називає різкістю? І хіба я різання? А може, у мене просто немає часу делікатно обманювати, прикриваючи гірку правду фальшивою позолотою хороших манер?". Всім прекрасного вечора!",- підписала знімок дружина ведучого.

Користувачі соцмережі побажали Христині якнайшвидшого одужання і оцінили її зовнішній вигляд в коментарях:

"Фото ❤️ поправляйтеся"; "погляд заворожує"; " прекрасні рядки! Абсолютно погоджуся...так і потрібно жити, без брехливості"; " Красуня🔥"; " ви шикарні!"; "Ви прекрасні💓 і книга варта уваги, щоб її прочитати👍".

Нагадаємо, що біда сталася з новою дружиною Остапчука, в будинок зірок прибула швидка допомога: кадри з місця події

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука зовсім посипалася, хвороба все ніяк відпускає: "у мене дуже давно..."

Також Politeka писала, що у Володимира Остапчука після публічної перепалки нової дружини з колишньою здали нерви:"я вас порву".